Грузовик и две иномарки столкнулись на трассе «Ижевск-Воткинск»

Опубликована: Сегодня 14:51



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Произошла авария 7 декабря в 18:25 на 40 км автодороги. 35-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречными автомобилями «Kia Picanto» и «Kia Rio». Женщину, водителя одной из иномарок, с травмами госпитализировали.В дорожной полиции автолюбителям напомнили, что при выпадении обильных осадков в виде снега автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП.