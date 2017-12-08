Грузовик и две иномарки столкнулись на трассе «Ижевск-Воткинск»

Опубликована: Сегодня 14:51

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
На трассе «Ижевск-Воткинск» грузовик «МАЗ» столкнулся с двумя легковушками. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, в происшествии пострадала женщина, находившаяся за рулем KIA.

Произошла авария 7 декабря в 18:25 на 40 км автодороги. 35-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречными автомобилями «Kia Picanto» и «Kia Rio». Женщину, водителя одной из иномарок, с травмами госпитализировали.

В дорожной полиции автолюбителям напомнили, что при выпадении обильных осадков в виде снега автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП.



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