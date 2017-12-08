Уроженец Пермского края привез в Ижевск полтора килограмма гашиша

Опубликована: Сегодня 15:57

фото: 18.мвд.рф
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике задержан подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотиков в лесополосе на территории Ижевска. Им оказался уроженец Пермского края. При личном досмотре у 26-летнего молодого человека полицейские обнаружили наркотик «гашиш», приготовленный к сбыту.

Установлено, что задержанный приехал в Ижевск непосредственно для занятия преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотиков. В ходе обыска в съёмной квартире обнаружены и изъяты несколько видов наркотических средств общим весом около полутора килограммов, которые незаконно хранились им в целях последующего сбыта. Как пояснил задержанный, наркотическое средство он приобрел посредством сети Интернет.

В настоящее время задержанный водворен в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по фактам покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере.
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