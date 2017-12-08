Почти 124 млрд рублей задолжали жители Удмуртии по кредитам

Опубликована: Сегодня 17:02



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Статистики отмечают, что с начала года средняя задолженность выросла на 6,9 тыс. рублей (9,4%), за месяц – на 1,1 тыс. рублей (на 1,4%). В то же время прослеживается тенденция уменьшения просроченной задолженности по кредитам, которая на начало ноября 2017 года составила 6,6 млрд рублей или 5,3% от общей задолженности. Годом ранее этот показатель составлял 6,7 млрд. рублей или 6%.В Удмуртстате также отметили, что долговая нагрузка на каждого жителя в этом году возрастает в среднем на 700 рублей в месяц.