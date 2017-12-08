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Гимн Ижевска выберут через интернет-голосование
Опубликована: Сегодня 18:33 Жители Ижевска могут выбрать гимн города с помощью интернет-голосования. Как сообщает пресс-служба городской администрации, проголосовать можно будет с 7 декабря по 31 января на официальном сайте Ижевска.
Ранее комиссия конкурса из 59 вариантов выбрала три произведения, которые могут стать гимном столицы Удмуртии. Предполагалось, что выбор должны сделать депутаты Гордумы, однако они решили учесть мнение ижевчан.«Будет неправильно, если мы примем решение без учета мнения жителей Ижевска, потому что это гимн нашего города, гимн всех ижевчан. Думаю, каждый, кто примет участие в голосовании на сайте города, пропустит его через себя, выберет не просто лучший, а свой гимн», - считает председатель постоянной комиссии Городской думы по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью Альфред Зиннатуллин.
Зарегистрироваться для голосования и ознакомиться с отобранными композициями можно на сайте администрации Ижевска. При голосовании необходимо подтвердить свою личность с помощью ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). Зарегистрироваться в ЕСИА и получить пароль можно на портале Госуслуг.
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