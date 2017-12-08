Гимн Ижевска выберут через интернет-голосование

Опубликована: Сегодня 18:33



фото: vyborizh.ru фото: vyborizh.ru

Ранее комиссия конкурса из 59 вариантов выбрала три произведения, которые могут стать гимном столицы Удмуртии. Предполагалось, что выбор должны сделать депутаты Гордумы, однако они решили учесть мнение ижевчан.