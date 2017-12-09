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Ушел из жизни народный артист Леонид Броневой
Опубликована: Сегодня 13:45 В возрасте 88 лет скончался Леонид Сергеевич Броневой. Народный артист СССР умер после продолжительной болезни в больнице в Москве. Новость сообщил директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер.
Актер много играл в театре и кино. Известность ему принесли роли Генриха Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны» и доктора в «Формуле любви». Броневой исполнил десятки ролей в кино, в том числе в фильмах «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Небеса обетованные».
Прощание с Леонидом Броневым состоится 11 декабря в театре «Ленком».
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