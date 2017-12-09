Ушел из жизни народный артист Леонид Броневой

Опубликована: Сегодня 13:45



фото: infox.ru фото: infox.ru

Актер много играл в театре и кино. Известность ему принесли роли Генриха Мюллера в «Семнадцати мгновениях весны» и доктора в «Формуле любви». Броневой исполнил десятки ролей в кино, в том числе в фильмах «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен», «Небеса обетованные».Прощание с Леонидом Броневым состоится 11 декабря в театре «Ленком».