На два месяца арестовали экс-чиновника из Удмуртии, подарившего казённые квартиры родственникам

Опубликована: 9 Декабря 2017 г. 14:32

фото: udmurt.er.ru
До 6 лет лишения свободы грозит бывшему начальнику управления муниципального жилья Ижевска Николаю Буторину. Как пишет SM-News, суд отправил его под арест на два месяца, подозревая в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159, ч. 1.ст. 286 УК РФ). Если вина Николая Буторина будет доказана, предприимчивый служащий может оказаться за решеткой на несколько лет.

Как ранее сообщалось, чиновник, в чьи полномочия входило распоряжение маневренным фондом города, передал несколько квартир своим родственникам. Жилье предназначалось для людей, лишившихся своего домов в результате чрезвычайных происшествий.

Впоследствии родственники приватизировали жилье и продали его, выручив более одного миллиона рублей. Сейчас следствие устанавливает, был ли этот случай единственным эпизодом нарушения закона в карьере чиновника.



Загрузка...
Теги
финансы творчество Сарапул физкультура образование футбол торговля занятость пожар депутат ЖКХ Дмитрий Медведев Интернет Малая Пурга Удмуртия конкурс суд МВД инвалид штраф здоровье США СМИ оружие дороги ветеран технологии безопасность Ижевск рейтинг животные спортсмен ГИБДД правительство бюджет Глазов армия Воткинск музыка наркотики семья туризм ДТП долг Владимир Путин терроризм Можга ИжГТУ преступление праздник телевидение транспорт убийство Госсовет УР строительство молодежь алкоголь ремонт дети Александр Волков Москва свадьба бизнес видео Новый год/Рождество СКП Балезино Голливуд Россия пристав вода самолет природа Ижавто медицина Ува траур религия Украина зоопарк банк Завьялово кино пенсия лес Игра розыск звезда выставка МЧС фестиваль школа ГЖД хоккей полиция промышленность выборы погода прокуратура мода
Все теги
Яндекс.Погода