На два месяца арестовали экс-чиновника из Удмуртии, подарившего казённые квартиры родственникам

Опубликована: 9 Декабря 2017 г. 14:32



фото: udmurt.er.ru фото: udmurt.er.ru

Как ранее сообщалось, чиновник, в чьи полномочия входило распоряжение маневренным фондом города, передал несколько квартир своим родственникам. Жилье предназначалось для людей, лишившихся своего домов в результате чрезвычайных происшествий.Впоследствии родственники приватизировали жилье и продали его, выручив более одного миллиона рублей. Сейчас следствие устанавливает, был ли этот случай единственным эпизодом нарушения закона в карьере чиновника.