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На два месяца арестовали экс-чиновника из Удмуртии, подарившего казённые квартиры родственникам
Опубликована: 9 Декабря 2017 г. 14:32 До 6 лет лишения свободы грозит бывшему начальнику управления муниципального жилья Ижевска Николаю Буторину. Как пишет SM-News, суд отправил его под арест на два месяца, подозревая в мошенничестве в крупном размере с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159, ч. 1.ст. 286 УК РФ). Если вина Николая Буторина будет доказана, предприимчивый служащий может оказаться за решеткой на несколько лет.
Как ранее сообщалось, чиновник, в чьи полномочия входило распоряжение маневренным фондом города, передал несколько квартир своим родственникам. Жилье предназначалось для людей, лишившихся своего домов в результате чрезвычайных происшествий.
Впоследствии родственники приватизировали жилье и продали его, выручив более одного миллиона рублей. Сейчас следствие устанавливает, был ли этот случай единственным эпизодом нарушения закона в карьере чиновника.
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