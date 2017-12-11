Три человека погибли в ДТП в Увинском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

31-летний водитель «Рено» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ» под управлением 60-летнего мужчины.В результате аварии на месте скончались водители двух авто и пассажир «Рено» - 59-летняя женщина. Два пассажира «Рено» - 25-летняя девушка и 41-летняя с травмами госпитализированы.Ни водитель, ни пассажиры «Рено», кроме 29-летнего мужчины, получившего незначительные травмы, не были пристегнуты ремнями безопасности.«Кроме того, на задней оси автомобиля «Рено» была установлена «летняя» резина, что также негативным образом сказалось на управляемости транспортным средством», - отмечают в Госавтоинспекции.