Три человека погибли в ДТП в Увинском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 08:30

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Три человека погибли в результате ДТП в Увинском районе Удмуртии. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, смертельная авария произошла в минувшую субботу, 9 декабря, в 16:40 на трассе «Ижевск – Ува».

31-летний водитель «Рено» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ» под управлением 60-летнего мужчины.

В результате аварии на месте скончались водители двух авто и пассажир «Рено» - 59-летняя женщина. Два пассажира «Рено» - 25-летняя девушка и 41-летняя с травмами госпитализированы.

Ни водитель, ни пассажиры «Рено», кроме 29-летнего мужчины, получившего незначительные травмы, не были пристегнуты ремнями безопасности.

«Кроме того, на задней оси автомобиля «Рено» была установлена «летняя» резина, что также негативным образом сказалось на управляемости транспортным средством», - отмечают в Госавтоинспекции.



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