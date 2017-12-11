Связь алкоголизма и недосыпания выявили американские ученые

Опубликована: Сегодня 09:27



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В исследовании приняли участие 42 молодых человека, которые сообщили, что в течение прошлого месяца они употребляли большое количество спиртного. Добровольцам предложили в течение одной недели отслеживать качество их сна и объемы выпиваемого ими алкоголя. Для контроля за суточным ритмом организма использовался монитор сна и активности.Оказалось, что по короткой длительности сна и раннему бодрствованию можно было с высокой точностью прогнозировать количество впоследствии выпиваемого алкоголя. В то же время употребляющие большие объемы спиртного добровольцы позднее ложились спать и поздно вставали с постели.Весной 2017 года в Journal of the American Heart Association вышла статья американских специалистов, которые показали, что регулярное недосыпание существенно повышает вероятность смерти от инсульта людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.