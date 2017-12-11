Единственную в Удмуртии спортивную школу по стендовой стрельбе не закроют

Опубликована: Сегодня 10:24

фото: скриншот видео
Единственную в Удмуртии спортивную школу по стендовой стрельбе закрывать не будут. Об этом в прямом эфире в группе ТНТ-Новый регион сказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Этот вопрос был затронут главой региона, потому что к нему обратились горожане, которые рассказали о закрытии школы по стрельбе в Ижевске.

«Никто закрывать не собирается, финансирование на следующий год 5,7-5,8 млн рублей мы сохраним. Сейчас происходит техническая операция – передаем с баланса города на баланс республиканский», - отметил Бречалов.

Он пояснил, что руководство республики считает, что стендовую стрельбу нужно развивать, а родители воспитанников школы сделали поспешные выводы.



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