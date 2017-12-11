Ваза стала орудием преступления в руках ижевского слесаря

Опубликована: Сегодня 11:18



фото: zt116.ru фото: zt116.ru

Правоохранителями по подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан знакомый потерпевшего – 27-летний слесарь местного предприятия, ранее судимый за совершение мошенничества.По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки в квартире потерпевшего. В ходе застолья между ними возник конфликт: гость схватил вазу и ударил ею хозяина квартиры по голове.В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».