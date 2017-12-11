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Ваза стала орудием преступления в руках ижевского слесаря
Опубликована: Сегодня 11:18 Ночью из своей квартиры по ул. Дзержинского в одну из больниц Ижевска с травмами головы был госпитализирован 30-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники медучреждения сообщили о пациенте в полицию.
Правоохранителями по подозрению в совершении тяжкого преступления был задержан знакомый потерпевшего – 27-летний слесарь местного предприятия, ранее судимый за совершение мошенничества.
По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки в квартире потерпевшего. В ходе застолья между ними возник конфликт: гость схватил вазу и ударил ею хозяина квартиры по голове.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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