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Пьяный хулиган из Удмуртии пытался в поезде ударить сотрудника транспортной полиции
Опубликована: Сегодня 13:26 В суд направлено уголовное дело 37-летнего жителя Удмуртской Республики, который 9 июля в поезде сообщением «Приобье-Москва» устроил дебош и пытался ударить полицейского. Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, мужчину обвиняют в хулиганстве и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
Вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне пассажирского поезда, хулиган демонстративно распивал спиртные напитки, устроил беспорядок в купе, бесцельно передвигался по вагону грубо нарушая общественный порядок, беспричинно пытался провоцировать конфликты с пассажирами, материл пассажиров и проводников и без повода довел пассажирку поезда до болезненного состояния.
Начальник поезда вызвал сотрудников транспортной полиции, но мужчина оказал им сопротивление: он неоднократно пытался с размаху ударить головой правоохранителя, однако полицейский от ударов уклонился. Мужчину с применением специальных средств вывели из поезда. Вскоре он предстанет перед судом.
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