Пьяный хулиган из Удмуртии пытался в поезде ударить сотрудника транспортной полиции

Опубликована: Сегодня 13:26



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Вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне пассажирского поезда, хулиган демонстративно распивал спиртные напитки, устроил беспорядок в купе, бесцельно передвигался по вагону грубо нарушая общественный порядок, беспричинно пытался провоцировать конфликты с пассажирами, материл пассажиров и проводников и без повода довел пассажирку поезда до болезненного состояния.Начальник поезда вызвал сотрудников транспортной полиции, но мужчина оказал им сопротивление: он неоднократно пытался с размаху ударить головой правоохранителя, однако полицейский от ударов уклонился. Мужчину с применением специальных средств вывели из поезда. Вскоре он предстанет перед судом.