Президент России приказал вывести войска из Сирии

Опубликована: Сегодня 14:31

фото: severpost.ru
Президент России Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Об этом он заявил во время посещения базы в сирийском Хмеймиме в понедельник, 11 декабря, сообщает Lenta.

«Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», — заявил глава государства.

Путин отметил, что Вооруженные силы России и армия Сирии за два с небольшим года «разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов». «В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию», — сказал президент.

Глава государства поблагодарил военных на базе. «Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу», — сказал он. Президент добавил, что «если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели».



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