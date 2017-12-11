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С начала декабря в Удмуртии в ДТП один погиб и 23 пешехода получили травмы
Опубликована: Сегодня 15:29 На дорогах Удмуртии за прошедшие 11 дней декабря произошло 23 ДТП, связанных с наездами на пешеходов, в результате которых 1 человек погиб и 23 получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили в 1 отделе ГИБДД МВД по республике, каждый второй такой случай на дороге происходит в темное время суток. Однако, несмотря на ужасающую статистику, пешеходы продолжают игнорировать требования ПДД об обязанности передвигаться в темное время суток вне населенного пункта в одежде со световозвращающими элементами.
Так, 10 декабря в 16.40 минут на 30 км автодороги «Игра-Глазов» (Балезинский район), 61-летний водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на пешехода – мужчину, 1971 года рождения, идущего по краю проезжей части дороги в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде. В результате ДТП пешеход получил травмы.
В тот же день в 23.32 минуты, на 9 км трассы «Ижевск – Сарапул» (Первомайский район Ижевска), 60-летний водитель «Шевроле» сбил пешехода – мужчину, 1960 года рождения, идущего по краю проезжей части дороги в попутном направлении. В результате ДТП пешехода с травмами госпитализировали. Необходимо отметить, что у пешехода было установлено состояние алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.
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