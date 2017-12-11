С начала декабря в Удмуртии в ДТП один погиб и 23 пешехода получили травмы

Опубликована: Сегодня 15:29



фото: sp72ru.ru фото: sp72ru.ru

Так, 10 декабря в 16.40 минут на 30 км автодороги «Игра-Глазов» (Балезинский район), 61-летний водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на пешехода – мужчину, 1971 года рождения, идущего по краю проезжей части дороги в попутном направлении без световозвращающих элементов на одежде. В результате ДТП пешеход получил травмы.В тот же день в 23.32 минуты, на 9 км трассы «Ижевск – Сарапул» (Первомайский район Ижевска), 60-летний водитель «Шевроле» сбил пешехода – мужчину, 1960 года рождения, идущего по краю проезжей части дороги в попутном направлении. В результате ДТП пешехода с травмами госпитализировали. Необходимо отметить, что у пешехода было установлено состояние алкогольного опьянения.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, что при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.