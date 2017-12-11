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Особенности и преимущества live ставок
Опубликована: 10 Декабря 2017 г. 16:18
Сейчас предматчевые пари уже не являются безоговорочными лидерами на беттинг сайтах. Live ставки успешно конкурируют с ними за чемпионство, и современные тенденции на их стороне. Ведь многим любопытно сначала оценить игроков в действии, прежде чем выносить решение.
Live ставки, как сообщается в статье, опубликованной по ссылке http://stavki-ru.com/types/live-stavki - более предпочтительны. А всё потому, что это быстрый способ хорошо подзаработать. Часто букмекеры закрывают прием ставок в те моменты, когда вероятность гола очевидна. Но, опытные беттеры, которые неплохо знакомы с футболом (или другой спортивной дисциплиной), могут успеть выставить ставку еще до того, как букмекер перекроет эту возможность.
В отличие от предматчевых пари, live ставки более захватывающее занятие. Операторы могут предложить угадать, кто первым откроет счет, кто будет следующим, и на каком временном отрезке эти события произойдут. Причем, как пишут ведущие специалисты интернет портала http://stavki-ru.com, лайв ставки интересно выставлять не только на футбольные матчи. Например, хоккей тоже отлично подходит для таких пари. Особенно волнующими являются моменты, когда одна из команд остается в меньшинстве. Если, к тому же, удалили вратаря, то коэффициенты резко меняются. А о ситуациях, когда одна команда теряет двух игроков, и говорить нечего. В этом случае шансы противника забить просто огромные.
Какую сумму ставить?
Иногда кажется, что прогнозируемый вами исход просто неизбежен. Но всегда есть шансы, что этого не произойдет. Даже если ворота пусты и поблизости нет никого из защитников, нападающий может просто промахнуться. Такое уже случалось не раз. Если думать, что исход гарантирован, то беттер может вложить слишком большую сумму в одну live ставку. А это не рекомендуется. Всегда придерживайтесь приемлемых рисков, иначе будете терять большие деньги.
В хоккее игра протекает еще более стремительно. За доли секунды шайба может оказаться в воротах. И если серьезная атака разворачивается за несколько мгновений до конца встречи, то не делайте ни крупных, ни средних live ставок. Только очень маленькие суммы будут оправданы в таких ситуациях.
Ставки по ходу матча предлагаются на многие виды спорта. Одновременно с размещением пари вы можете знакомиться с менее известными спортивными дисциплинами. Это особенно актуально, когда нет крупных матчей по футболу или хоккею. Например, вы можете ставить на дартс, снукер и т.д.
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