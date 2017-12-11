Китайский руфер сорвался с 62-этажного небоскреба и снял свою гибель на видео

Опубликована: Сегодня 16:32



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На кадрах видно, как парень пытается подтянуться, чтобы ухватиться за выступ здания, но ему это не удается.О случившемся стало известно не сразу. Фанаты руфера были обеспокоены тем, что парень не выкладывает в Сеть новые видео, и забили тревогу. Тело парня обнаружил мойщик окон, открывший очередную смену по уборке фасада многоярусного здания.