В Ижевске может появиться еще один торговый центр

Опубликована: Сегодня 17:30



фото: rosreestr.ru фото: rosreestr.ru

Заказчиком выступила компания ООО «Аврора Рус». Судя по кадастровому номеру участка, объект расположится по соседству с гипермаркетом «Лента», который имеет площадь торговых площадей 12000 кв. м и парковку на 500 машино-мест. Площадь же участка, выделенного под новый объект, больше на 6000 кв. м.По результатам утверждено распоряжение на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание – отдельно стоящие объекты общей площадью свыше 5000 кв.м.» в соответствии с Правилами землепользования и застройки города. Согласно описанию этого вида использования земли, на таком участке может быть построен торговый комплекс, включающий в себя гипермаркет, фудкорт или крытый рынок.