В Ижевске может появиться еще один торговый центр

Опубликована: Сегодня 17:30

фото: rosreestr.ru
В Ижевске на улице Камбарской может появиться еще один торговый центр. Как пишет ИА Сусанин, заключение на использование земельного участка площадью 56 000 кв. м. и кадастровой стоимостью 47 077 520,00 руб. уже утвердили в администрации Первомайского района.

Заказчиком выступила компания ООО «Аврора Рус». Судя по кадастровому номеру участка, объект расположится по соседству с гипермаркетом «Лента», который имеет площадь торговых площадей 12000 кв. м и парковку на 500 машино-мест. Площадь же участка, выделенного под новый объект, больше на 6000 кв. м.

По результатам утверждено распоряжение на условно разрешенный вид использования земельного участка: «Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание – отдельно стоящие объекты общей площадью свыше 5000 кв.м.» в соответствии с Правилами землепользования и застройки города. Согласно описанию этого вида использования земли, на таком участке может быть построен торговый комплекс, включающий в себя гипермаркет, фудкорт или крытый рынок.
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