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Житель Сарапула устроил дебош в баре и побил приехавших правоохранителей
Опубликована: Сегодня 08:30 Житель Сарапула попал под уголовное преследование после того, как сбежал от сотрудников вневедомственной охраны, предварительно немного их побив. Теперь 26-летнего мужчину привлекают по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По данным следствия, ночью 10 декабря пьяный дебошир отдыхал в местном баре, где устроил скандал с посетителями, бил посуду и бросал ее в барную стойку. Прибывшие по вызову сотрудники вневедомственной охраны предложили мужчине успокоиться и проехать с ними отделение полиции. Отказавшись выполнить требования правоохранителей, подозреваемый оказал физическое сопротивление, после чего скрылся на автомобиле своего знакомого.
В результате оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено, он задержан и доставлен в органы внутренних дел. В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
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