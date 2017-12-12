Житель Сарапула устроил дебош в баре и побил приехавших правоохранителей

Опубликована: Сегодня 08:30



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По данным следствия, ночью 10 декабря пьяный дебошир отдыхал в местном баре, где устроил скандал с посетителями, бил посуду и бросал ее в барную стойку. Прибывшие по вызову сотрудники вневедомственной охраны предложили мужчине успокоиться и проехать с ними отделение полиции. Отказавшись выполнить требования правоохранителей, подозреваемый оказал физическое сопротивление, после чего скрылся на автомобиле своего знакомого.В результате оперативно-розыскных мероприятий местонахождение подозреваемого было установлено, он задержан и доставлен в органы внутренних дел. В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.