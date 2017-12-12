Приставы Удмуртии арестовали магнитолу, бетонные плиты и магнитолу в рамках акции «В Новый год - без долгов»

Опубликована: Сегодня 09:33

фото: r18.fssprus.ru
Накануне, 11 декабря, в рамках общероссийской акции «В Новый год - без долгов» судебные приставы УФССП России по Удмуртской Республике уже в третий раз провели рейд с работниками налоговой службы и сотрудниками ГИБДД.

В ходе проверки водителей на наличие задолженности выявлен собственник автомобиля «Фольксваген Гольф», задолжавший 80 тыс рублей по налоговым платежам. На транспортное средство наложен арест.

В Вавожском районе в ходе совместного рейда с инспекторами ДПС выявлен автомобиль «Лада-Приора», хозяин которого своевременно не оплатил административный штраф в размере 5 тыс рублей. Судебный пристав-исполнитель в рамках возбуждённого исполнительного производства наложил арест на магнитолу и колёса.

В Шарканском районе организация, задолжавшая полмиллиона рублей по налоговым платежам, в ближайшее время может остаться без автомобиля «Уаз-Патриот», если в течение 10 дней полностью не погасит долг. В противном случае транспортное средство будет передано на реализацию в Росимущество.

В ходе рейдовых мероприятий судебными приставами наложен арест на бытовую технику, мобильные телефоны, бетонные плиты, транспортные средства, складские помещения, принадлежащие должникам.



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