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Употребления мяса улучшает настроение
Опубликована: Сегодня 10:40 Учёные выяснили, что регулярное употребления мяса поднимает настроение людей. Как пишет Life, результаты таких исследований опубликованы в MedicalХpress.
В ходе эксперимента жители разных стран заполняли онлайн-опросник, в котором рассказывали, что они едят, и описывали своё настроение.
На основании полученных данных специалисты пришли к выводу, что у людей в возрасте от 18 до 29 лет хорошее настроение зависит от наличия в рационе мяса, так как регулярное его употребление приводит к накоплению в мозге серотонина — гормона радости.
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