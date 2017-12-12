Жительница Ижевска сдала супруга правоохранителям, увидев в его руках деликатесы

Опубликована: Сегодня 11:44



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Приехавшие на вызов сотрудники Росгвардии задержали мужчину и выяснили, что около полуночи тот разбил руками стекло входной группы одного из супермаркетов по ул. Дзержинского и похитил продукты питания.В настоящее время похищенное имущество изъято. Задержанный, ранее судимый, водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ – «кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».