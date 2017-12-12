ФСБ предотвратила новогодние теракты в Москве

Опубликована: Сегодня 12:51

фото: choiz.me
ФСБ пресекла деятельность группировки, которая готовила теракт в Московском регионе на Новый год с участием смертников. Как пишет RG, об этом рассказал директор ФСБ России Александр Бортников.

Террористическая группировка состояла из выходцев из стран Центральной Азии. Помимо Нового года теракты готовились и в период кампании по выборам президента РФ, которые должны состояться в следующем году.

У террористов были изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, кроме того, была ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора.

Как рассказал директор ФСБ, всего в период с 9 по 11 декабря были ликвидированы две законспирированные террористические группы. Руководство этими группами осуществлялось из-за рубежа главарями ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ"). Одна ячейка была ликвидирована в Ставрополе.


Теги
СКП звезда Россия безопасность праздник свадьба бизнес Воткинск долг выборы туризм школа занятость Можга технологии зоопарк Дмитрий Медведев траур МВД правительство ремонт дороги пожар полиция погода пристав ГЖД Сарапул Госсовет УР религия Игра спортсмен алкоголь Владимир Путин Завьялово футбол телевидение строительство Ижавто лес мода наркотики животные молодежь Ува Новый год/Рождество выставка оружие самолет фестиваль Малая Пурга видео Удмуртия банк Балезино ГИБДД вода убийство Голливуд промышленность Москва конкурс природа здоровье ЖКХ СМИ дети инвалид терроризм бюджет торговля ИжГТУ пенсия финансы прокуратура Украина суд кино Глазов Ижевск творчество семья хоккей физкультура медицина транспорт образование рейтинг Александр Волков музыка армия МЧС депутат преступление ДТП розыск штраф США ветеран Интернет
Все теги
Яндекс.Погода