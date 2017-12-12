ФСБ предотвратила новогодние теракты в Москве

Опубликована: Сегодня 12:51



фото: choiz.me фото: choiz.me

Террористическая группировка состояла из выходцев из стран Центральной Азии. Помимо Нового года теракты готовились и в период кампании по выборам президента РФ, которые должны состояться в следующем году.У террористов были изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, кроме того, была ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора.Как рассказал директор ФСБ, всего в период с 9 по 11 декабря были ликвидированы две законспирированные террористические группы. Руководство этими группами осуществлялось из-за рубежа главарями ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ"). Одна ячейка была ликвидирована в Ставрополе.