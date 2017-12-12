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ФСБ предотвратила новогодние теракты в Москве
Опубликована: Сегодня 12:51 ФСБ пресекла деятельность группировки, которая готовила теракт в Московском регионе на Новый год с участием смертников. Как пишет RG, об этом рассказал директор ФСБ России Александр Бортников.
Террористическая группировка состояла из выходцев из стран Центральной Азии. Помимо Нового года теракты готовились и в период кампании по выборам президента РФ, которые должны состояться в следующем году.
У террористов были изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, кроме того, была ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора.
Как рассказал директор ФСБ, всего в период с 9 по 11 декабря были ликвидированы две законспирированные террористические группы. Руководство этими группами осуществлялось из-за рубежа главарями ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ террористической группировки "ИГИЛ"). Одна ячейка была ликвидирована в Ставрополе.