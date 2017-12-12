Водитель скрылся, сбив 13-летнюю девочку на ул.Пушкинской в Ижевске

Опубликована: Сегодня 13:57

фото: 116almet.ru
Сотрудники Госавтоиспекции разыскивают очевидцев наезда на ребенка в Ижевске. Произошло ДТП в понедельник, 11 декабря, в 11.49 напротив дома № 202 по улице Пушкинская.

Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 13-летнюю девочку-пешехода, находившуюся на тротуаре. В результате ДТП ребенок получил травмы, сообщили в 1 отделе ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Происшествие бурно обсуждалось в соцсети ВКонтакте. «Диагностировали перелом малоберцовой кости. Водитель на чёрном джипе скрылся», - написала Юлия Нуриева в группе ИГГС. Очевидцы произошедшего добавили: «Шла по тротуару. Там парковка от тротуара не отделена бордюром. Автомобиль ехал по Пушкинской и хотел припарковаться. Заехал на тротуар и сбил девочку»

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701.


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