Водитель скрылся, сбив 13-летнюю девочку на ул.Пушкинской в Ижевске

Опубликована: Сегодня 13:57



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Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 13-летнюю девочку-пешехода, находившуюся на тротуаре. В результате ДТП ребенок получил травмы, сообщили в 1 отделе ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.Происшествие бурно обсуждалось в соцсети ВКонтакте. «Диагностировали перелом малоберцовой кости. Водитель на чёрном джипе скрылся», - написала Юлия Нуриева в группе ИГГС. Очевидцы произошедшего добавили: «Шла по тротуару. Там парковка от тротуара не отделена бордюром. Автомобиль ехал по Пушкинской и хотел припарковаться. Заехал на тротуар и сбил девочку»Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 415-700 и 415-701.