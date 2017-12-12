Женщина-педиатр пропала в Ижевске при странных обстоятельствах

Опубликована: Сегодня 15:03



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Ирина без верхней одежды вышла на улицу, пока супруг оплачивал счет. Последним ее видел сторож соседнего предприятия. Он рассказал, что женщина пыталась остановить попутку. Муж вышел за ней через несколько минут, но Ирины уже не было.В день исчезновения она была одета в черную тунику с рисунком из блесток спереди, черные штаны, с собой у нее был темный серо-синий клатч с длинным ремешком.Приметы: рост 158 см, телосложение среднее, волосы прямые, рыжие, до плеч.Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Архиповой Ирины Семеновны, просьба незамедлительно сообщить по тел. ПСО Регион 18: 8-951-195-29-71 либо в полицию, по тел. 02 (с моб. 102).