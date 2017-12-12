В Игринском районе незаконно убили лосей

Опубликована: Сегодня 16:09



фото: komotoz.ru фото: komotoz.ru

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Игринский» поступило сообщение от охотоведа о том, что в лесном массиве недалеко от деревни Сеп обнаружены останки двух лосей. Подозреваемый в незаконной охоте был задержан. Им оказался 59-летний житель пос. Игра. При обыске по месту жительства у мужчины обнаружили две шкуры лосей.Установлено, что злоумышленник со своими товарищами охотился в лесном массиве, имея одну разовую лицензию, разрешающую отстрел 1 дикого копытного животного. Во время охоты, уже совершив отстрел одного лося, подозреваемый незаконно подстрелил второе животное.По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс рублей либо арест на срок до 6 месяцев.