В Игринском районе незаконно убили лосей

Опубликована: Сегодня 16:09

фото: komotoz.ru
За отстрел двух лосей в Удмуртии полицейскими задержан подозреваемый в незаконной охоте.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Игринский» поступило сообщение от охотоведа о том, что в лесном массиве недалеко от деревни Сеп обнаружены останки двух лосей. Подозреваемый в незаконной охоте был задержан. Им оказался 59-летний житель пос. Игра. При обыске по месту жительства у мужчины обнаружили две шкуры лосей.

Установлено, что злоумышленник со своими товарищами охотился в лесном массиве, имея одну разовую лицензию, разрешающую отстрел 1 дикого копытного животного. Во время охоты, уже совершив отстрел одного лося, подозреваемый незаконно подстрелил второе животное.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс рублей либо арест на срок до 6 месяцев.



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