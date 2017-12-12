Михаила Саакашвили заподозрили в употреблении наркотиков

Опубликована: Сегодня 19:02

фото: voicesevas.ru
Бывшего губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили заподозрили в употреблении наркотиков перед заседанием Печерского районного суда. Как сообщает Lenta, видеозапись появилась на YouTube-канале Olesko.

На кадрах Саакашвили прикасается к волосам, смахивает с себя пылинки, смотрит в потолок, беспокойно теребит одежду, а затем сидит с опущенной головой. Автор ролика предположил, что политик принял кокаин перед слушанием.

По итогам заседания, которое проходило 11 декабря, Саакашвили отпустили под поручительство депутатов Верховной Рады. В суд он попал после задержания 9 декабря.

Политика не в первый раз подозревают в употреблении наркотиков. Видеозаписи с его странным поведением и сообщения в СМИ об этом время от времени появляются в сети с 2009 года. Тогда Саакашвили еще был президентом Грузии.
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