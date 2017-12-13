Татьяна Чуракова возглавила министерство социальной политики и труда

Опубликована: Сегодня 10:21



фото: udmurt.ru фото: udmurt.ru

Как сообщается в указе главы Удмуртской Республики, Татьяна Чуракова назначена министром социальной политики и труда. К исполнению обязанностей она приступила с 9 декабря. Напомним, что Татьяну Чуракову назначили министром социальной, семейной и демографической политики в начале ноября этого года. Министр труда и миграционной политики Надежда Губская покинула свой пост 8 декабря.Татьяна Юрьевна Чуракова. Родилась 22 мая 1968 года. В 1990 году окончила УдГУ по специальности «учитель истории», в 2000 году - Уральскую академию государственной службы по специальности «менеджер».1990 - 1994 г. - учитель истории Игринской СОШ № 4 Игринского районного отдела народного образования;1994 - 1999 г. - заведующая отделом по молодежной политике Администрации Игринского района;1999 - 2002 г.- начальник отдела по делам молодежи Администрации Игринского района;2002 - 2007 г.- заместитель главы Администрации Игринского района;2007 - 2016 г. - первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Игринский район»;2016 - 2017 г. - Глава муниципального образования «Игринский район»;С 4 октября 2017 года - министр социальной, семейной и демографической политики Удмуртии.

Награждена почетной грамотой правительства УР, Почетной грамотой Госсовета УР. Имеет звание «Заслуженный работник государственной и муниципальной службы УР». Замужем, имеет пятерых детей.