Татьяна Чуракова возглавила министерство социальной политики и труда

Опубликована: Сегодня 10:21

фото: udmurt.ru
Объединенное министерство социальной, семейной и демографической политики и министерство труда и миграционной политики Удмуртии возглавила Татьяна Чуракова. Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства региона.

Как сообщается в указе главы Удмуртской Республики, Татьяна Чуракова назначена министром социальной политики и труда. К исполнению обязанностей она приступила с 9 декабря. Напомним, что Татьяну Чуракову назначили министром социальной, семейной и демографической политики в начале ноября этого года. Министр труда и миграционной политики Надежда Губская покинула свой пост 8 декабря.

Наша справка: Татьяна Юрьевна Чуракова. Родилась 22 мая 1968 года. В 1990 году окончила  УдГУ по специальности «учитель истории», в 2000 году - Уральскую академию государственной службы по специальности «менеджер».

1990 - 1994 г. - учитель истории Игринской СОШ № 4 Игринского районного отдела народного образования;
1994 - 1999 г. - заведующая отделом по молодежной политике Администрации Игринского района;
1999 - 2002 г.- начальник отдела по делам молодежи Администрации Игринского района;
2002 - 2007 г.- заместитель главы Администрации Игринского района;
2007 - 2016 г. - первый заместитель главы Администрации муниципального образования «Игринский район»;
2016 - 2017 г. - Глава муниципального образования «Игринский район»;
С 4 октября 2017 года - министр социальной, семейной и демографической политики Удмуртии.

Награждена почетной грамотой правительства УР, Почетной грамотой Госсовета УР. Имеет звание «Заслуженный работник государственной и муниципальной службы УР». Замужем, имеет пятерых детей.
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