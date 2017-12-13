Школьница из Удмуртии получила в подарок от Президента России электрическое пианино

Опубликована: Сегодня 12:33



фото: udmurt.ru фото: udmurt.ru

Полина живёт в деревне Мещеряки Завьяловского района и ходит в Каменскую среднюю общеобразовательную школу. Параллельно с пяти лет она занималась в школе искусств по классу фортепиано. Сейчас учится в специальной музыкальной школе при Республиканском музыкальном колледже. Она является неоднократным призёром фестивалей и конкурсов различного уровня в области музыкального искусства.Минувшим летом Полина Кривей написала письмо Президенту России. Рассказала о себе, о своих успехах в музыке и попросила у Владимира Путина содействия в приобретении фортепиано. Письмо дошло до адресата. Получив подтверждение из Удмуртии об успехах начинающего исполнителя, о её достижениях в творчестве, в числе которых диплом первой степени VII Международного конкурса-фестиваля «Музыкальная мозаика», учёбе и общественной жизни, в Администрации руководителя государства приняли решение помочь Полине.«Теперь на тебе большая ответственность. Ты наверняка постараешься показать своё мастерство в конкурсах всероссийского и международного уровня и прославить нашу республику. Нам будет очень приятно узнавать о твоих победах», - сказал Сергей Смирнов. Полина была рада такому вниманию со стороны главы государства. Вместе с юным музыкантом в торжестве приняли участие её мама Светлана Кривей и педагог Лариса Писарева.