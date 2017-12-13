Житель Ярославля приехал в Ижевск к интернет-подруге и оказался с переломами в ночлежке с бомжами

Опубликована: Сегодня 13:39



фото: mercy-izh.cerkov.ru фото: mercy-izh.cerkov.ru

В один прекрасный момент мужчине надоело просто переписываться и созваниваьбся, и он все же решился и приехал в Ижевск. Но увы, первая встреча оказалась неудачной. В реальной жизни они оказались совершенно не теми людьми, какими хотели казаться в виртуальном пространстве. И Виктора захлестнуло. Очнулся он уже на улице, избитый, с переломами, без документов и средств к существованию. Бродил один в чужом городе по незнакомым улицам и не понимал, что с ним такое произошло. Он просто отказывался осознавать действительность.Добрые люди подсказали бедняге, что можно обратиться в «Теплый кров». Несколько дней, проведенных в тепле, помогли ему прийти в себя. Однажды в будке охраны зазвонил телефон, и на том конце провода сотрудник полиции поинтересовался, не появлялся ли Виктор в ночлежке. Оказалось, что мать объявила в розыск своего единственного сына, который внезапно уехал неизвестно куда.Через пару дней, благодаря усилиям сотрудников полиции и сотрудников «Теплого крова», были подготовлены необходимые документы, куплен билет, и вскоре Виктор благополучно добрался до дома.