Житель Ярославля приехал в Ижевск к интернет-подруге и оказался с переломами в ночлежке с бомжами

Опубликована: Сегодня 13:39

фото: mercy-izh.cerkov.ru
Житель Ярославля познакомился в соцсетях с ижевчанкой, но долгое время не решался с ней встретиться. Расстояние в тысячу километров и эпилепсия сводили шансы Виктора встретиться с виртуальной подругой к нулю.

В один прекрасный момент мужчине надоело просто переписываться и созваниваьбся, и он все же решился и приехал в Ижевск. Но увы, первая встреча оказалась неудачной. В реальной жизни они оказались совершенно не теми людьми, какими хотели казаться в виртуальном пространстве. И Виктора захлестнуло. Очнулся он уже на улице, избитый, с переломами, без документов и средств к существованию. Бродил один в чужом городе по незнакомым улицам и не понимал, что с ним такое произошло. Он просто отказывался осознавать действительность.

Добрые люди подсказали бедняге, что можно обратиться в «Теплый кров». Несколько дней, проведенных в тепле, помогли ему прийти в себя. Однажды в будке охраны зазвонил телефон, и на том конце провода сотрудник полиции поинтересовался, не появлялся ли Виктор в ночлежке. Оказалось, что мать объявила в розыск своего единственного сына, который внезапно уехал неизвестно куда.

Через пару дней, благодаря усилиям сотрудников полиции и сотрудников «Теплого крова», были подготовлены необходимые документы, куплен билет, и вскоре Виктор благополучно добрался до дома.
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