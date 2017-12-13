Сильный снегопад ожидается в Удмуртии 14 декабря

Опубликована: Сегодня 14:42



фото: radio-serov.ru фото: radio-serov.ru

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте предельно внимательны, не создавайте аварийных ситуаций! На заснеженной трассе шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП.Во избежание несчастных случаев с участниками дорожного движения, особенно с детьми, владельцев транспортных средств просят не испытывать судьбу и без острой необходимости не отправляться в дальние поездки. Также не стоит оставлять свои автомобили на проезжей части, чтобы не мешать уборочной технике.