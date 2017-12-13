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Сильный снегопад ожидается в Удмуртии 14 декабря
Опубликована: Сегодня 14:42 Сильный снегопад ожидается в Удмуртии завтра, 14 декабря. По сообщению первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике, на дорогах возможно образование снежного наката и гололедицы.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте предельно внимательны, не создавайте аварийных ситуаций! На заснеженной трассе шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП.
Во избежание несчастных случаев с участниками дорожного движения, особенно с детьми, владельцев транспортных средств просят не испытывать судьбу и без острой необходимости не отправляться в дальние поездки. Также не стоит оставлять свои автомобили на проезжей части, чтобы не мешать уборочной технике.
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