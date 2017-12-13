Ижевчане смогут получить миллионы от МВД

Опубликована: Сегодня 15:45



фото: mvdlnr.ru фото: mvdlnr.ru

Вознаграждение в размере до 500 тысяч рублей будет выплачиваться по решению руководителя территориального органа МВД, до трех миллионов рублей — по решению заместителя министра внутренних дел, свыше трех миллионов рублей — по решению самого министра. Деньги можно получить как наличными, так и банковским переводом.«Вознаграждение выплачивается гражданину в случае инициативного представления им достоверной информации в период размещения объявления на официальном интернет-сайте МВД России в сети "Интернет", которая привела к раскрытию преступления и (или) задержанию лиц (а), его совершивших (его)», — говорится в документе.Отмечается также, что решение о выплате вознаграждения будет приниматься, в частности, после задержания лица, за розыск которого объявлено вознаграждение, а также после предъявления обвинения лицу, причастность которого к преступлению установлена по информации, представленной добровольным помощником полицейских.