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В Ижевске наркополицейский подбрасывал наркотики гражданам
Опубликована: Сегодня 16:50 Бывший оперуполномоченный ОП-4 УМВД России по Ижевску на 3 года и 8 месяцев лишился свободы. Его признали виновным по ч.4 ст.303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления), п.«в» ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере), ч.1 ст.307 УК РФ (подстрекательство к даче свидетелем заведомо ложных показаний).
В 2015 – 2016 годах оперуполномоченный отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в целях повышения раскрываемости фальсифицировал результаты оперативно-розыскной деятельности о причастности граждан к незаконному сбыту наркотиков.
Полицейский подбрасывал наркотики гражданам и подделывал документы о якобы проведенных «закупках» запрещенных веществ. Вместе с полицейским осуждены его знакомые, которые на предварительном следствии давали ложные показания, что являлись понятыми при личном досмотре свидетеля, выступавшего в роли покупателя. Всего установлено 4 факта фальсификации.
Бывшему полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года и 8 месяцев с запретом заниматься деятельностью, связанной со службой в правоохранительных органах. Лжепонятые отделались судебными штрафами.
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