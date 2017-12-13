В Ижевске наркополицейский подбрасывал наркотики гражданам

Опубликована: Сегодня 16:50



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В 2015 – 2016 годах оперуполномоченный отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в целях повышения раскрываемости фальсифицировал результаты оперативно-розыскной деятельности о причастности граждан к незаконному сбыту наркотиков.

Полицейский подбрасывал наркотики гражданам и подделывал документы о якобы проведенных «закупках» запрещенных веществ. Вместе с полицейским осуждены его знакомые, которые на предварительном следствии давали ложные показания, что являлись понятыми при личном досмотре свидетеля, выступавшего в роли покупателя. Всего установлено 4 факта фальсификации.

Бывшему полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года и 8 месяцев с запретом заниматься деятельностью, связанной со службой в правоохранительных органах. Лжепонятые отделались судебными штрафами.