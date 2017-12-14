Житель Удмуртии насмерть сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Водитель автомобиля «Крайслер» - мужчина, 1947 года рождения, сбил женщину, 1960 года рождения, которая шла по краю проезжей части дороги в попутном направлении, без световозвращающих элементов.В результате ДТП пешеход получила смертельную травму. Водитель с места ДТП скрылся, но в результате незамедлительных и оперативных действий сотрудников ГИБДД был вскоре установлен и задержан.Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: согласно ч.2 ст.12.27 КоАП РФ, оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.В обязанности пешехода, передвигающегося вне населенного пункта в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости, входит обязательное применение световозвращающих элементов и обеспечение их видимости водителями транспортных средств.