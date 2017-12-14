Привлекательность противоположного пола снижается с курением

Опубликована: Сегодня 09:27

фото: zdraven.bg
Курящие люди менее привлекательны для противоположного пола. К такому выводу пришли британские ученые из Университета Бристоля. Результаты их работы опубликованы в журнале Royal Society Open Science, передает Zakon.kz.

В исследовании приняли участие более 500 человек. Их попросили выбрать изображение более привлекательного человека из пары близнецов, один из которых курит, а другой — нет. Две трети мужчин отдали предпочтение некурящим женщинам. В то же время 68% опрошенных представительниц слабого пола сделали аналогичный выбор.

Авторы исследования отмечают, что многим известно об отрицательном влиянии курения на организм, теперь же ученым удалось предоставить наглядное доказательство воздействия этой привычки на внешний вид, поскольку близнецы являются генетически идентичными, и их процесс старения схож.

"Внешний вид, очевидно, важен для людей, особенно для молодых, поэтому мы можем использовать эти результаты в качестве основы для пропаганды отказа от курения", — говорит один из авторов работы профессор Йан Пентон-Воак.
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