В Удмуртии все дети-сироты получат новогодние подарки

Опубликована: Сегодня 10:33

фото: w-dog.ru
Подарками на Новый год будут обеспечены все дети-сироты Удмуртии. Как пишет «Udm-info», об этом накануне после сессии Госсовета УР журналистам сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

«Бюджетное финансирование на подарки не выделяется, но при этом не исключается то, что мы будем это делать из других источников. Существуют общественные организации, предпринимательские сообщества и т.д. Для нас важен не механизм, а результат», - отметил Семенов.

Председатель правительства республики пояснил, что на данный момент бюджетное финансирование выделяется на первоочередные публичные полномочия Министерства социальной политики и труда УР, но при этом он особо подчеркнул, что все дети-сироты и дети из малообеспеченных семей получат новогодние подарки.



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