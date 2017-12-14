В Удмуртии все дети-сироты получат новогодние подарки

Опубликована: Сегодня 10:33



фото: w-dog.ru фото: w-dog.ru

«Бюджетное финансирование на подарки не выделяется, но при этом не исключается то, что мы будем это делать из других источников. Существуют общественные организации, предпринимательские сообщества и т.д. Для нас важен не механизм, а результат», - отметил Семенов.Председатель правительства республики пояснил, что на данный момент бюджетное финансирование выделяется на первоочередные публичные полномочия Министерства социальной политики и труда УР, но при этом он особо подчеркнул, что все дети-сироты и дети из малообеспеченных семей получат новогодние подарки.