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«Опытный» житель Можги накачал наркотиками и изнасиловал 16-летнюю школьницу
Опубликована: Сегодня 11:37 Одиннадцать лет проведет в исправительной колонии строгого режима житель Можги. 50-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании и склонению к потреблению наркотиков.
Обвиняемый ранее был неоднократно судим. В апреле этого года в компании молодежи он познакомился с 16-летней девушкой, которую пригласил в гости. Дома он несколько раз ударил девочку кочергой по ногам и, применяя другие способы насилия, склонил несовершеннолетнюю к потреблению наркотических средств. Запрещенные препараты мужчина неоднократно вводил ей в вену шприцом, а затем изнасиловал гостью.
Покинув квартиру насильника, девушка первым делом обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленник задержан и заключен под стражу. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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