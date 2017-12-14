«Опытный» житель Можги накачал наркотиками и изнасиловал 16-летнюю школьницу

Опубликована: Сегодня 11:37



фото: smolnarod.ru фото: smolnarod.ru

Обвиняемый ранее был неоднократно судим. В апреле этого года в компании молодежи он познакомился с 16-летней девушкой, которую пригласил в гости. Дома он несколько раз ударил девочку кочергой по ногам и, применяя другие способы насилия, склонил несовершеннолетнюю к потреблению наркотических средств. Запрещенные препараты мужчина неоднократно вводил ей в вену шприцом, а затем изнасиловал гостью.Покинув квартиру насильника, девушка первым делом обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленник задержан и заключен под стражу. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одиннадцати лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.