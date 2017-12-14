Один пешеход погиб, еще троих госпитализировали после ДТП в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 12:41

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Четыре ДТП с участием пешеходов произошло в Удмуртии накануне, 13 декабря. Троих с различными травмами госпитализировали, один человек скончался на месте.

Так, в 7.10 утра на 19 километре автодороги «Ижевск-Воткинск» (Завьяловский район) водитель грузовика «МАЗ» с полуприцепом – мужчина, 1972 года рождения,совершил наезд на пешехода – пожилого мужчину, 1942 года рождения, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму.

В 11.55 минут, напротив дома № 15 по улице Красноармейская города Воткинска, водитель автомобиля «Форд Транзит» - мужчина, 1985 года рождения, сбил пешехода – пожилого мужчину, 1950 года рождения, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил травмы – госпитализирован.

В 17.48 минут, напротив дома №37 по улице Клубная в Ижевске, водитель автомобиля «Шевроле» - мужчина, 1972 года рождения, накхал на пешехода – женщину, 1964 года рождения, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получила травмы – госпитализирована.

В 21.50 минут на 11 километре автодороги «Грахово-Старые Ятчи» (Граховский район), водитель автомобиля «Мицубиши» - мужчина, 1976 года рождения, переехал лежащего по средине проезжей части пешехода – молодого человека, 1992 года рождения. В результате ДТП пешеход получил травмы. Необходимо отметить, что пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.



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