Тарифы ЖКХ в 2018 году в Ижевске поднимутся на 5,7%

Опубликована: Сегодня 13:47

фото: darakchi.uz
Депутаты Гордумы Ижевска проголосовали за рост тарифов ЖКХ в 2018 году. Как пишет информагентство Сусанин, предельный индекс повышения тарифов ЖКХ с 1 июля 2018 года составит 5,7%.

Как рассказал 14 декабря во время очередной сессии Гордумы и. о. замглавы администрации Ижевска по ЖКХ Сергей Чернышев, предельный рост платы за электричество составит 3,2 процента, отопление - 6,2 процента, горячее водоснабжение - 6,2 процента, холодное водоснабжение - 5 процентов, водоотведение - 7,6 процентов, газоснабжение – 3,5 процента.
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