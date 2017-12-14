Тарифы ЖКХ в 2018 году в Ижевске поднимутся на 5,7%

Опубликована: Сегодня 13:47



фото: darakchi.uz фото: darakchi.uz

Как рассказал 14 декабря во время очередной сессии Гордумы и. о. замглавы администрации Ижевска по ЖКХ Сергей Чернышев, предельный рост платы за электричество составит 3,2 процента, отопление - 6,2 процента, горячее водоснабжение - 6,2 процента, холодное водоснабжение - 5 процентов, водоотведение - 7,6 процентов, газоснабжение – 3,5 процента.