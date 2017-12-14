Больше полукилограмма наркотиков обнаружили у двух жителей пригорода Ижевска

Опубликована: Сегодня 14:52



фото: apicorrection.com фото: apicorrection.com

Правоохранителям злоумышленники пояснили, что наркотические средства культивировали на одном из участков СНТ «Загородный».По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.