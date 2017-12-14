Больше полукилограмма наркотиков обнаружили у двух жителей пригорода Ижевска

Опубликована: Сегодня 14:52

фото: apicorrection.com
Двоих подозреваемых в незаконном хранении наркотиков в крупном размере задержали в пригороде Ижевска. В одном из домов по ул. Отрадной в дер. Старое Михайловское сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике обнаружили «марихуану» массой 331 гр. и «коноплю» массой 343 гр., принадлежащие задержанным.

Правоохранителям злоумышленники пояснили, что наркотические средства культивировали на одном из участков СНТ «Загородный».

По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.


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