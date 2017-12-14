Владимир Путин будет баллотироваться на выборах главы государства как самовыдвиженец

Опубликована: Сегодня 15:59



фото: tvc.ru фото: tvc.ru

«Это будет самовыдвижение, но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил — партий и общественных организаций, которые разделяют мой взгляд на развитие страны», — уточнил Путин. Он также отметил, что кандидатура руководителя его предвыборного штаба пока не определена.Помимо этого, президент высказался о своей предвыборной программе: «Она уже почти есть, но презентовать ее сейчас неудобно». Говоря о видении страны, глава государства пояснил, что хотел бы видеть Россию устремленной в будущее и с гибкой политической системой.6 декабря Путин объявил о намерении в четвертый раз баллотироваться на выборах главы государства. Также о желании побороться за пост президента заявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов.Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания должна стартовать в середине декабря 2017-го.