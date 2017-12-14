Владимир Путин будет баллотироваться на выборах главы государства как самовыдвиженец

Опубликована: Сегодня 15:59

фото: tvc.ru
Президент России Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на грядущих выборах главы государства как самовыдвиженец. Об этом в четверг, 14 декабря, он сообщил на большой пресс-конференции, передает Lenta.

«Это будет самовыдвижение, но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил — партий и общественных организаций, которые разделяют мой взгляд на развитие страны», — уточнил Путин. Он также отметил, что кандидатура руководителя его предвыборного штаба пока не определена.

Помимо этого, президент высказался о своей предвыборной программе: «Она уже почти есть, но презентовать ее сейчас неудобно». Говоря о видении страны, глава государства пояснил, что хотел бы видеть Россию устремленной в будущее и с гибкой политической системой.

6 декабря Путин объявил о намерении в четвертый раз баллотироваться на выборах главы государства. Также о желании побороться за пост президента заявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания должна стартовать в середине декабря 2017-го.


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