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Владимир Путин будет баллотироваться на выборах главы государства как самовыдвиженец
Опубликована: Сегодня 15:59 Президент России Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться на грядущих выборах главы государства как самовыдвиженец. Об этом в четверг, 14 декабря, он сообщил на большой пресс-конференции, передает Lenta.
«Это будет самовыдвижение, но я, конечно, очень рассчитываю на поддержку тех политических сил — партий и общественных организаций, которые разделяют мой взгляд на развитие страны», — уточнил Путин. Он также отметил, что кандидатура руководителя его предвыборного штаба пока не определена.
Помимо этого, президент высказался о своей предвыборной программе: «Она уже почти есть, но презентовать ее сейчас неудобно». Говоря о видении страны, глава государства пояснил, что хотел бы видеть Россию устремленной в будущее и с гибкой политической системой.
6 декабря Путин объявил о намерении в четвертый раз баллотироваться на выборах главы государства. Также о желании побороться за пост президента заявили депутат Госдумы Владимир Жириновский, телеведущие Ксения Собчак и Екатерина Гордон, предприниматель Сергей Полонский и бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания должна стартовать в середине декабря 2017-го.