Депутат Госсовета Удмуртии Фарид Юнусов задолжал миллионы за победу на выборах

Опубликована: Сегодня 17:20

Шумиха вокруг руководителя депутатской фракции «Справедливая Россия» Фарида Юнусова в Госсовете Удмуртии, которого обвиняют в невыполнении финансовых обязательств, набирает обороты.

После публикации статьи «Аргументов в Ижевске» «Как «справедливый» депутат Юнусов от долгов бегал», в предвыборной эпопее народного избранника появились новые эпизоды. Причем всплыли неоплаченные счета уже не на сотни тысяч, а на миллионы рублей.

Как сообщил знакомый с ситуацией источник, кроме долга перед рекламным агентством «Idea» за работу промоутеров в рамках предвыборной кампании, господин Юнусов не расплатился с работниками своей команды. То есть с теми людьми, кто продвигал его в депутаты, добился результата, но остался без денег. Сколько их таких – сейчас, наверное, не узнать. Кто-то из аппарата кандидата смирился с нечестным поведением Юнусова, а кто-то продолжает ждать свои кровные.

По данным источника «Аргументов в Ижевске», продолжают ждать свои деньги, причем не маленькие, компания Gallery и медиагруппа «КОМОС-МЕДИА». Фарид Юнусов в рамках предвыборной кампании заказал у них размещение агитационных материалов на билбордах. На 3 млн рублей у первой и на сумму почти в 700 тыс рублей у второй.

По словам источника, есть еще долг перед «Почтой России», около 100 тыс рублей, и по аренде офисов в Можге и Уве. Последним должен суммы небольшие – около 10 тыс рублей, но и их ждут хозяева помещений.

Фарид Юнусов прокомментировал ситуацию информационному агентству «Сусанин». Он рассказал, что партия проводила очень сильную рекламную кампанию и потратила гораздо больше, чем планировала. «Мы договорились с Сергеем Михайловичем (Мироновым – лидером «Справедливой России» - прим. ред.), что у нас будет дополнительное финансирование, что мы все наши договорные обязательства, естественно, закроем в соответствии с письменными договоренностями, которые существуют. Такая поддержка со стороны Москвы у нас есть, и это хорошо», - уточнил он. Вроде и хочется верить человеку, что оплатит все счета, он же избран помогать людям.

Но факты говорят сами за себя: счета за оказанные депутату услуги не оплачены, а подрядчики и бывшие сотрудники Юнусова уже готовы сплотиться ради общей цели - получить свои деньги.



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