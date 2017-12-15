Двое жителей Глазова заплатят штраф за болтовню с заключенным через решетку

Опубликована: Сегодня 08:48

Два жителя Глазовского района заплатят штраф за неповиновение сотруднику СИЗО - нетрезвые мужчины переговаривались с подследственными. 

Они пытались выяснить судьбу знакомого, сидящего в тюрьме, глазовчане увлеклись и проигнорировали требования сотрудников СИЗО покинуть прилегающую территорию, после чего были задержаны. После составления протокола их передали их полиции.

Свою вину мужчины признали. Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.



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