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Двое жителей Глазова заплатят штраф за болтовню с заключенным через решетку
Опубликована: Сегодня 08:48
Два жителя Глазовского района заплатят штраф за неповиновение сотруднику СИЗО - нетрезвые мужчины переговаривались с подследственными.
Они пытались выяснить судьбу знакомого, сидящего в тюрьме, глазовчане увлеклись и проигнорировали требования сотрудников СИЗО покинуть прилегающую территорию, после чего были задержаны. После составления протокола их передали их полиции.
Свою вину мужчины признали. Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.