Двое жителей Глазова заплатят штраф за болтовню с заключенным через решетку

Опубликована: Сегодня 08:48





Два жителя Глазовского района заплатят штраф за неповиновение сотруднику СИЗО - нетрезвые мужчины переговаривались с подследственными.

Они пытались выяснить судьбу знакомого, сидящего в тюрьме, глазовчане увлеклись и проигнорировали требования сотрудников СИЗО покинуть прилегающую территорию, после чего были задержаны. После составления протокола их передали их полиции.

Свою вину мужчины признали. Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.



