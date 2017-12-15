УК "Мегаполис" подозревают в краже 1 млн рублей у собственников жилья в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 09:35





1 млн рублей украли у собственников жилья в одной из управляющих компаний Ижевска.

По данным следствия, в течение 2016 года кто-то из руководства ООО УК «Мегаполис» похитил более одного миллиона рублей, перечисленные в счет оплаты отопления и поставленной горячей воды.

Следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело. Ведутся следственные действия.

За совершенное преступление по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере) предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.