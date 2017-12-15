В 2017 году в Удмуртии изъято более 80 кг наркотиков

Опубликована: Сегодня 11:03

Республиканская прокуратура сообщает, что с начала года в Удмуртии изъято более 80 кг наркотиков, в том числе: 1 145 гр героина, 9 113 гр марихуаны, 889 гр наркотиков амфетаминовой группы, 2 274 гр гашиша, 36 613 гр маковой соломы, 2 000 гр курительных смесей, 28 255 гр синтетических наркотиков. 

За 11 месяцев 2017 года зафиксирован рост наркопреступлений на 7,5% — с 2 195 до 2 360. Сбыт наркотиков вырос более, чем 9% — с 1 394 до 1 519. К уголовной ответственности за наркопреступления привлечены 960 человек, из них 47 несовершеннолетних, 135 женщин и 17 иностранцев.

Полиция возбудила 15 уголовных дел по фактам содержания притонов на территориях Первомайского, Ленинского, Устиновского, Октябрьского и Индустриального районов Ижевска, а также в Можге, Завьяловском и Увинском районах региона.

В республиканском наркодиспансере на 1 ноября поставили на учет 4 647 человек, что на 229 меньше, чем за аналогичный период 2016 года (4 876), в том числе 2 344 лица — с диагнозом «наркомания» (2 381), и 2 303 лица — с диагнозом «потребление наркотиков с вредными последствиями» (2 495).



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