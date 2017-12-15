Ижевчанка может лишиться дорогого внедорожника из-за долгов

Опубликована: Сегодня 14:38



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Женщина задолжала физическим и юридическим лицам, а также не оплачивает страховые взносы и налоговые платежи. В рамках исполнительного розыска удалось выяснить, что гражданке принадлежит автомобиль «Hyundai Tucson-2». Судебный пристав-исполнитель установил место нахождения транспортного средства, наложил на него арест и принудительно эвакуировал.Теперь у должницы есть 10 дней на полное погашение задолженности, в противном случае авто будет передано на реализацию в Росимущество.