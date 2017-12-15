Белый медвежонок родился в зоопарке Удмуртии в Ижевске

Опубликована: Сегодня 12:29





Делимся с вами самым сокровенным и от этого слезы радости на глазах. У нас родился белый медвежонок! Первое видео крохи и его мамы в берлоге. Обязательно включите звук при просмотре. Это просто очаровательно! #зоопарк #зоопаркудмуртии #белыйсевер #белыймедведь #пополнениевсемье #медвежонок #счастье #животные 23 Likes, 2 Comments - Зоопарк Удмуртии (@udm_zoo) on Instagram: "Делимся с вами самым сокровенным и от этого слезы радости на глазах. У нас родился белый..."

В зоопарке Удмуртии у белой медведицы родился медвежонок, сообщается в официальном инстаграме зоосада. Если верить видео, медвежонок с мамой чувствуют себя хорошо и сейчас находятся в карантине. В сообщении говорится: "Делимся с вами самым сокровенным и от этого слезы радости на глазах. У нас родился белый медвежонок! Первое видео крохи и его мамы в берлоге. Обязательно включите звук при просмотре. Это просто очаровательно!"