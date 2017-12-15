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Пельмени и принадлежности для их изготовления попадут в народный музей
Опубликована: Сегодня 15:36 Организатор фестиваля «Всемирный день пельменя», Министерство национальной политики Удмуртской Республики, собирает экспонаты для народного музея «ТАУ», который заработает 10 февраля 2018 года на фестивале «Всемирный день пельменя».
В сообщении об этом говорится: «Если у вас сохранился рецепт пельменей прабабушки, вашу шумовку смастерил дед, в вашей коллекции фотографий есть та, где ваши предки лепят пельмени – частичка вашей семьи может стать уникальной коллекцией народного музея. Мы с радостью примем в дар ваши истории и скажем вам «ТАУ».»
Экспонаты примут в дар по адресу: УР, Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33-б, кабинет 3, Министерство национальной политики Удмуртии.
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