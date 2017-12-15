Пельмени и принадлежности для их изготовления попадут в народный музей

Опубликована: Сегодня 15:36





В сообщении об этом говорится: «Если у вас сохранился рецепт пельменей прабабушки, вашу шумовку смастерил дед, в вашей коллекции фотографий есть та, где ваши предки лепят пельмени – частичка вашей семьи может стать уникальной коллекцией народного музея. Мы с радостью примем в дар ваши истории и скажем вам «ТАУ».»Экспонаты примут в дар по адресу: УР, Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33-б, кабинет 3, Министерство национальной политики Удмуртии.