Втрое выросло число погибших при пожарах в Ижевске

Опубликована: Сегодня 16:18


В пожарах на территории Ижевска в 2017 году погибло 30 человек, то есть в 3 раза больше, чем за такой же период 2016 года, сообщает СУСАНИН. Почти половина погибших и пострадавших были пьяны.

Главный государственный инспектор Ижевска по пожарному надзору Алексей Комаров рассказал журналистам, что за год в столице Удмуртии произошло 267 пожаров. Он же напомнил о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности.

Как отметил Алексей Комаров, в новогодние праздники возгорания зачастую происходят из-за свеч, гирлянд и открытых форточек, в которые залетает пиротехника. Особое внимание инспектор обратил на такое развлечение, как бенгальские свечи.

Кроме того пожарный призвал почистить от снега пожарные гидранты в частном секторе. Иначе, пожарные теряют драгоценное время, очищая их уже приехав для тушения возгорания.


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