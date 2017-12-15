Втрое выросло число погибших при пожарах в Ижевске

Опубликована: Сегодня 16:18





Главный государственный инспектор Ижевска по пожарному надзору Алексей Комаров рассказал журналистам, что за год в столице Удмуртии произошло 267 пожаров. Он же напомнил о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности.Как отметил Алексей Комаров, в новогодние праздники возгорания зачастую происходят из-за свеч, гирлянд и открытых форточек, в которые залетает пиротехника. Особое внимание инспектор обратил на такое развлечение, как бенгальские свечи.Кроме того пожарный призвал почистить от снега пожарные гидранты в частном секторе. Иначе, пожарные теряют драгоценное время, очищая их уже приехав для тушения возгорания.