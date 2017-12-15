|
Втрое выросло число погибших при пожарах в Ижевске
Опубликована: Сегодня 16:18
В пожарах на территории Ижевска в 2017 году погибло 30 человек, то есть в 3 раза больше, чем за такой же период 2016 года, сообщает СУСАНИН. Почти половина погибших и пострадавших были пьяны.
Главный государственный инспектор Ижевска по пожарному надзору Алексей Комаров рассказал журналистам, что за год в столице Удмуртии произошло 267 пожаров. Он же напомнил о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности.
Как отметил Алексей Комаров, в новогодние праздники возгорания зачастую происходят из-за свеч, гирлянд и открытых форточек, в которые залетает пиротехника. Особое внимание инспектор обратил на такое развлечение, как бенгальские свечи.
Кроме того пожарный призвал почистить от снега пожарные гидранты в частном секторе. Иначе, пожарные теряют драгоценное время, очищая их уже приехав для тушения возгорания.