В Ижевске возбудили уголовное дело против врача за некачественную работу

Опубликована: Сегодня 17:38





К правоохранителям обратился сын женщины, которой, по мнению заявителя, специалист оказал некачественную медицинскую помощь.В сообщение прокуратуры говорится: «Жалоба содержала сведения о том, что в результате медицинского вмешательства в ходе операции его матери причинен вред здоровью. Ранее по данному факту в ходе проверки участковым уполномоченным вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела.» Прокуроры считают, что участковый был не прав.Дело возбудили по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью пациента вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).