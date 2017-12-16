В Ижевске возбудили уголовное дело против врача за некачественную работу

Опубликована: Сегодня 17:38

В Ижевске Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении врача частного медицинского центра, сообщает СУСАНИН. 

К правоохранителям обратился сын женщины, которой, по мнению заявителя, специалист оказал некачественную медицинскую помощь.  

В сообщение прокуратуры говорится: «Жалоба содержала сведения о том, что в результате медицинского вмешательства в ходе операции его матери причинен вред здоровью. Ранее по данному факту в ходе проверки участковым уполномоченным вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела.» Прокуроры считают, что участковый был не прав.

Дело возбудили по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью пациента вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
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