В окрестностях Ижевска при лобовом столкновении автомобилей погиб трехлетний ребенок

Опубликована: Сегодня 16:23

Накануне около 19.30 в Малопургинском районе Удмуртии погиб трехлетний ребенок.

1-ый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии сообщает, что водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и выехал на встречную полосу дороги. Там автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем «Скания». В свою очередь «Скания» выехала на встречку и столкнулась с автомобилем «Рено Сандеро» под управлением молодого человека, 1997 года рождения.

В результате ДТП трехлетняя девочка, ехавшая в «Рено» погибла. Все водители и пассажиры автомобиля «Рено» - две женщины 1992 и 1996 годов рождения получили травмы.




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