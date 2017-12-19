Жильцы опасаются возвращаться в уцелевшие подъезды рухнувшего в Ижевске дома

Опубликована: 17 Декабря 2017 г. 11:47





Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома 261 на улице Удмуртской в Ижевске высказали свои опасения по поводу заселения в дом председателю Гордумы Олегу Гарину, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

На части дома в три смены идут работы по разбору конструкций. Представители рабочей группы обошли по подъездам дома, посмотрели состояние стен и жилых квартир, пообщались с владельцами квартир, где ведутся работы по укреплению дома (4 подъезд). Жильцы пострадавшего дома пожаловались на неосведомленность по специальным техническим вопросам и поделились своими опасениями.

Олег Гарин пообещал пригласить специалистов Удмуртгражданпроекта, чтобы те разъяснили владельцам жилья, как осуществляется контроль над состоянием дома с помощью «маячков» и какие идут строительные работы по устранению последствий ЧС.

Ранее на сайте change.org появилась петиция, сообщает Удм-Инфой, написанная от имени жильцов 1-3 подъездов, в которой говорится, что жильцы боятся заселяться в дом и что их квартиры сильно упали в цене.

Напомним, что взрыв в пятом подъезде девятиэтажного жилого дома произошел 9 ноября. Погибли семь человек. Один из жителей Александр Копытов задержан по обвинению в том, что намеренно устроил утечку газа, в результате чего и прогремел взрыв.